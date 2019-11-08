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Путешественница рассказала, для чего целует незнакомцев на фото

, 12:11 | Мия Субботина Фото 73

Творческий ход девушка использовала, чтобы привлечь внимание к своему Instagram, где публикует фото из путешествий.

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Фото, видео: Twitter @KristianaKuqi

Блогер Кристиана Куки опубликовала пост в своем микроблоге, где она целуется с молодым человеком на фоне Эйфелевой башни. Однако романтичное настроение девушка тут же развеяла, пояснив, что на снимке не ее возлюбленный, а незнакомец, который согласился сфотографироваться с ней.

«Я надеюсь, что у этого парня, которого я встретила на Эйфелевой башне и попросила сфотографироваться вместе, целуясь, для того, чтобы создать видимость романтики в Париже, все хорошо», — подписала пост девушка.

На этом находчивая барышня не остановилась и следом опубликовала еще один похожий снимок. Новое фото уже было сделано в Италии на фоне Колизея. Девушка также пожелала новому незнакомцу всего хорошего. Завершающим снимком в этой истории, стал страстный поцелуй с пожарным из штата Кентукки. Серию фотографий путешественница сделала, чтобы привлечь внимание к своему профилю в Instagram.

«Ребята, вы можете проверить мой Instagram @kristianakuqi, чтобы увидеть больше фотографий из путешествий», — прокомментировала пост Кристиана.

Twitter @KristianaKuqi

Пользователи социальной сети радушно подхватили идею изобретательной путешественницы и стали размещать в комментариях подобные фото.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певец Энрике Иглесиас осчастливил фаната поцелуем во время концерта.

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