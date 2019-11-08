Филипп Киркоров всерьез занялся своим внешним видом, сообщает Sobesednik.ru. Поп-король тренируется три раза в неделю под четким наблюдением профессионального тренера для поддержания здоровья и иммунитета.

«Ни к каким результатам я не стремлюсь. Мне нужно здоровье. Мне уже 53 года. И, чтобы продлить свое физическое состояние годков на 10–15, чтобы выглядеть подтянутым и быть физически активным, мне нужен фитнес», — цитирует слова Киркорова таблоид.

Звезда признается, что мысль о завтрашней тренировке его пока не радует, но тренер обещает певцу, что скоро он не сможет и дня прожить без спорта. Также певец поясняет, что занятия спортом даются ему нелегко, но он делает упражнения через не могу.

«Ему со мной трудно. Я все время меняю время тренировок. Такой у меня график непредсказуемый. Но все равно занимаюсь, потому что нужно поддерживать фитнес-форму <...> Сейчас для меня главное – не разжиреть. Так что не ждите от меня формы культуриста или Шварценеггера. Я не качаюсь, железо не поднимаю. Я не собираюсь делать из себя качка. Мне это не нужно.», — отмечает артист.

Помимо физической нагрузки Киркоров самостоятельно следит за рационом питания, чтобы совершенствовать свою фигуру.

«Главный диетолог для себя — это я сам. Я знаю, что мне можно, а что нельзя. В принципе могу позволить все, но в пределах разумного», — подчеркнул знаменитость.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Филипп Киркоров может оказаться злостным неплательщиком коммунальных платежей.