Врача скорой помощи избили в Томской области за отказ реанимировать покойника

Врача скорой помощи избили в Северске Томской области за отказ реанимировать покойника. Как сообщили в региональном СК, бригада медиков приехала по вызову к упавшему на улице мужчине. Осмотрев пациента, врачи были вынуждены констатировать его смерть.

В этот момент нетрезвый сын погибшего стал требовать у медиков оказания ему комплекса реанимационных мероприятий. Получив мотивированный отказ, житель Северска набросился на врача с кулаками. В результате потасовки медик получил сотрясение мозга и в данный момент находится на больничном.

Следственный комитет по факту инцидента начал проверку. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Елизаветинской больнице Петербурга врачи «скорой» избили пациентку.