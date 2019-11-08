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Селена Гомес с сестрой предстали в образе принцесс

, 13:25 | Мия Субботина 1 250

Девушки побывали на премьере мультфильма «Холодное сердце 2» в Голливуде.

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Фото, видео: Instagram @selenagomez

Певица Селена Гомес побывала на премьере фильма «Холодное сердце 2» вместе с младшей сестрой Грейс. Совместный снимок артистка разместила в своем Instagram. Сестры появились в одинаковых нарядах — длинных белых платьях и блестящих серых накидках из перьев, созданных по мотивам сказочной истории о королеве Эльзе и принцессе Анне.

«Надеюсь, я официально лучшая сестренка за всю историю… она жила своей лучшей жизнью! „Холодное сердце 2“ был восхитителен!!!» — подписала пост звезда.

Instagram @selenagomez

Поклонники знаменитости пришли в восторг от совместных снимков сестер и осыпали комплиментами знаменитость.

«Так мило»;

«Ах, вы все такие милые вместе, люблю тебя… мое сердце растаяло»;

«Вы выглядите потрясающе», — прокомментировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Селена Гомес попросила фанатов не сталкивать ее лбами с супругой Бибера.

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