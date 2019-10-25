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  4. Селена Гомес попросила фанатов не сталкивать ее лбами с супругой Бибера

Селена Гомес попросила фанатов не сталкивать ее лбами с супругой Бибера

, 7:16 Видео 355

После выхода нового клипа певицы на песню Lose You To Love Me Хейли Болдуин выложила в сторис скриншот с названием песни I'll Kill You.

Фото, видео: Instagram @selenagomez, YouTube / Selena Gomez

Американская поп-исполнительница Селена Гомес вступилась за супругу своего бывшего возлюбленного Джастина Бибера. После того, как вышел клип певицы на песню Lose You To Love Me, избранница музыканта Хейли Болдуин опубликовала неоднозначную сторис. На своей странице в Instagram модель выложила скриншот плейлиста аудиоплеера во время воспроизведения песни I'll Kill You («Я убью тебя» — Прим.ред.).

Фанаты сочли, что таким образом девушка ответила Селене Гомес, которая в своем новом ролике якобы намекнула на прежние романтические отношения музыкантом, и принялись иронизировать над моделью. Некоторые даже придумали шуточные мемы на тему конфликта.

Певица решила это прекратить и обратилась к подписчикам в прямом эфире в Instagram.

«Я очень благодарна за тот отклик, который получила эта песня. Но я не сторонница того, чтобы женщин сталкивали лбами. И я никогда не буду такой. Поэтому, пожалуйста, будьте добры ко всем. Не важно, какая ситуация. Если вы мои поклонники, пожалуйста, не грубите никому», — цитирует исполнительницу Spletnik.

Впрочем, пользователи не угомонились. В сети по-прежнему появляются шутки о том, что Болдуин всерьез разозлилась на бывшую пассию мужа. Некоторые, в свою очередь, ждут, когда модель выложит скрин другой песни из своего плейлиста, например I Forgive You («Я прощаю тебя» — Прим.ред.).

Селена Гомес — известная американская певица и актриса. За роль Алекс Руссо в телесериале «Волшебники из Вэйверли Плэйс» была награждена премией премии Kids’ Choice Awards и ALMA Award. Клип звезды на песню Lose You To Love Me был опубликован на YouTube 22 октября. За три дня он набрал более 32 миллионов просмотров и порядка 168 тысяч комментариев. Большинство поклонников высоко оценили творчество теледивы и отметили, что она с каждым разом совершенствуется.

Ранее Селена Гомес показала клип, полностью записанный на iPhone.

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