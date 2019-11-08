Сын Юлии Меньшовой нашел вторую половину

Сын актрисы Юлии Меньшовой Андрей Гордин встретил свою любовь, пишет «СтарХит». Его избранницей стала 20-летняя студентка актерского факультета ГИТИСа Светлана Бушуева.

Пока девушка нигде не работает, а сам внук прославленного кинорежиссера выступает на сцене Театрального центра «На Страстном». Молодая пара вместе уже полгода и строит планы на дальнейшее будущее. Недавно они вернулись из романтического путешествия по Латвии. Светлана не скрывает: она счастлива от появления в ее жизни Андрея. Ценит бойфренда за чуткость, понимание и заботу.

Неизвестно, успел ли Андрей познакомить вторую половину с родственниками, и как относится к отношениям сына Юлия Меньшова. Прежде артистка рассказывала, что дорожит связью с детьми. Звезда экрана до сих пор проводит много времени с наследниками. Вместе они путешествуют и посещают театральные премьеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Меньшова рассмешила подписчиков забавными селфи.