  1. Пятый канал
  4. Мать Бритни Спирс годами скрывала, что машиной задавила ребенка

Мать Бритни Спирс годами скрывала, что машиной задавила ребенка

, 17:37 | Валентин Черников 54

Как рассказала родительница погибшего мальчика, автоледи ни разу не извинилась перед его семьей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / face to face, PLANET PHOTOS, Michele Molinari, moodboard

Линн, мать американской поп-звезды Бритни Спирс, задавила 12-летнего мальчика. Жуткую историю поведал американский сайт RadarOnline.

В 1975 году 20-летняя Линн двигалась на автомобиле по улице Кентвуда, штат Луизина и случайно переехала подростка Энтони Уинтерса. В тот момент местный мальчик был на велосипеде.

Девушке не предъявили обвинений. Власти признали, что произошел несчастный случай. С этим согласились и родители Энтони. Однако это не мешало автоледи извиниться за то, что ребенок оказался под колесами именно ее машины. По словам матери подростка Ивонн Уинтерс, за 44 года Линн ни разу с ней не общалась.

Как уточняют источники сайта, история с задавленным мальчиком периодически преследует Спирс. Говорить об этом она не любит. От журналистов дама не скрыла, что история имела место, но комментировать отказалась.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-5 поп-звезд, склонных к полноте, включая Бритни Спирс.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.42
-0.13
От судьбы не уйдешь: ТОП-5 долгожителей среди знаков зодиака

Последние новости

17:52
Прорыв трубы может уничтожить все растения в оранжерее Таврического сада
17:45
Видео: Зеленский променял шаверму на пирожок из «Мак-Авто»
17:44
Пользователи «Сбербанк онлайн» жалуются на сбой в работе сервиса
17:37
Мать Бритни Спирс годами скрывала, что машиной задавила ребенка
17:29
Дипломаты добились смягчения обвинений для двух задержанных фанатов в Венгрии
17:15
Дрифт со стрельбой устроил на оживленной трассе водитель из Ингушетии — видео

Сейчас читают

Юлия Савичева рассказала о расставании с главной любовью жизни
«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи
Гороскоп на 8 ноября: Ретроградный Меркурий сулит удачу и богатство

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев