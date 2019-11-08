Новая часть бондианы стала самой дорогой в истории франшизы

В апреле 2020-го на экраны российских кинотеатров выйдет новый фильм о приключениях агента 007. «Не время умирать» будет самой дорогой частью франшизы. Об этом сообщает РИА Новости.

По сообщениям западных СМИ, новая картина обошлась создателям в 250 миллионов долларов, что на пять миллионов превышает стоимость «007: Спектр» — предыдущей ленты об агенте Бонде.

Фильм «Не время умирать», главную роль в котором сыграет Дэниел Крейг, станет пятым и последним проектом франшизы с его участием. Вместе с Крейгом снялись Наоми Харрис и исполнитель главной роли в картине «Богемская рапсодия» Рами Малек.

Кэри Фукунага, кинорежиссер и сценарист таких фильмов, как «Джейн Эйр», «Оно» и сериала «Настоящий детектив», обеспечит закрученный и увлекательный сюжет. Ранее 5-tv.ru писал, что режиссер специально снял три варианта концовки, чтобы избежать разглашения информации.