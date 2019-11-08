Западный окружной военный суд вынес приговор участникам ярославской ячейки международной террористической организации ИГ*, которые были задержаны в мае 2018 года. Как сообщает РИА Новости, боевики получили от 9 до 15 лет колонии строгого режима.

Спецслужбы установили, что террористы установили контакт с представителями ИГ* с помощью мессенджера Telegram и готовились совершить теракт в одном из российских регионов. Однако реализовать свои планы преступники не успели, так как были задержаны сотрудниками ФСБ 3 мая прошлого года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об аресте этой группы подозреваемых в подготовке теракта. В ходе обысков у задержанных были найдены и изъяты самодельные бомбы и оружие.

* — запрещена в РФ.