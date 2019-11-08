Задержанный экс-чиновник Минкульта РФ Мазо отпущен под залог

Суд Австрии отпустил задержанного накануне экс-чиновника Минкульта РФ Бориса Мазо под залог в 25 тысяч евро и запретил ему покидать страну.

Его супруга и сын отпущены под подписку о невыезде. Им также запрещено покидать Австрию.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, бывший чиновник Минкульта Борис Мазо — фигурант сразу двух дел о растрате сотен миллионов бюджетных рублей — задержан в Австрии по ордеру испанского суда. Там Мазо ключевой подозреваемый в деле об отмывании денег. В России он проходит по делу о хищении 450 миллионов рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа.