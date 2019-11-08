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«Копия мамы»: дочь Ларисы Долиной поразила поклонников фото без макияжа

, 18:32 | Игорь Рязов Фото 700

Ангелина Миончинская опубликовала селфи, на котором очень похожа на свою знаменитую маму.

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Фото, видео: Instagram @dolinalina

Ангелина Миончинская, 36-летняя дочь певицы Ларисы Долиной, опубликовала на своей странице в Instagram фото без макияжа. Поклонников поразило, как сильно она похожа на свою мать.

Миончинская сделала селфи в автомобиле. На фото запечатлено ее лицо крупным планом. Сходства со знаменитой матерью Ангелине добавляет прическа — зачесанные назад и вбок осветленные прямые волосы.

«Коля, я здесь, камон-камон», — подписала фотографию дочь Долиной.

Instagram @dolinalina

Подписчики Ангелины поразились ее сходству с Ларисой Долиной. Также в комментариях обратили внимание на глаза и прическу Миончинской.

«Как похожа на маму!»

«Очень на маму похожи»;

«Вылитая мать»;

«Сколько печали в глазах»;

«А я глубину в глазах вижу»;

«Начес зимний»;

«Прическа просто супер!» — написали пользователи.

Ранее фанаты также поразились с фотографий, на которых изображена сама Лариса Долина. Певица выглядит заметно помолодевшей после специальных процедур.

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