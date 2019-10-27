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«Невероятная»: дочь Алсу показала Ларису Долину после омолаживающих процедур

, 5:02 Фото 42

На недавнем совместном фото с Микеллой певица выглядит заметно помолодевшей.

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович, Instagram @mikellaabramova

Дочь Алсу — Микелла Абрамова — дебютировала на сцене Дома Музыки. 11-летняя певица приняла участие в джазовом концерте наравне с признанными звездами российской эстрады. Девочка поделилась на своей странице в Instagram совместными снимками с именитыми артистами — в том числе и Ларисой Долиной. На фотографии хорошо заметно, что певица недавно сделала омолаживающие процедуры.

В кадре Микелла и Долина позируют обнявшись. На певице светлая рубашка в тонкую полоску. Еще недавно 64-летняя Лариса прятала лицо от фотографов на светских мероприятиях за солнечными очками. Однако на этот раз звезда скрываться не стала — на снимке видно, что Долина выглядит значительно моложе. Вероятно, дело в косметологических процедурах, к которым прибегла артистка. Кроме того, певица заметно похудела.

Instagram @mikellaabramova

Сама Микелла отметила в публикации свое восхищение талантом легенды российского джаза — юная артистка назвала Долину «невероятной».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Алсу исполнила свою мечту и пообщалась с певицей Билли Айлиш.

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