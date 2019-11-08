Смарт-колонка заговорила голосом умершего лидера группы «Король и Шут»

Лидера группы «Король и Шут» превратили в голосовой помощник. Теперь российская «Яндекс. Станция» может говорить голосом Михаила Горшенева, известного публике как Горшок.

В сети набирает популярность видео, на котором смарт-гаджет отвечает на все вопросы пользователя отрывками из песен легендарного артиста. Навыки для станции все пользователи могут создавать самостоятельно при помощи платформы «Яндекс. Диалоги» — этой возможностью воспользовался один из владельцев гаджета.

Очевидно, что идея была взята из комикса петербургского художника Duran — несколько дней назад он представил публике работу на аналогичную тему. Более того, шестиминутное видео практически полностью повторяет диалоги из комикса.

Например, на просьбу подсказать развлечение для компании друзей голосовой помощник отвечает, что «нужно по-любому людям выпить рому». А если попросить гаджет узнать, забрал ли курьер пиццу из ресторана, он сообщит, что «с тех пор как он ушел лет десять прошло».

В комментариях под роликом пользователи отмечают, что очень довольны новым навыком станции и делятся репликами, не вошедшими в видео. Так, на непонятные ему запросы станция голосом Горшка отвечает либо выкриком «хой!» либо еще одной цитатой из песни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у пользователей гаджетов появился очередной голосовой помощник «Маруся».