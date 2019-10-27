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Стас Пьеха рассказал о пережитом инфаркте

, 18:53 94

Певец признался, что раньше злоупотреблял наркотиками и алкоголем, в результате чего в 34 года оказался на больничной койке.

Фото: www.globallookpress.com © Anatoly Lomohov

Известный российский поп-исполнитель Стас Пьеха в эфире программы на федеральном канале рассказал о проблемах со здоровьем, с которыми ему пришлось столкнуться. В 34 года певец пережил инфаркт. Причем по словам артиста, он сам довел себя до такого состояния.

Звезда эстрады признался, что раньше злоупотреблял алкоголем и наркотиками, а также принимал большое количество таблеток. В результате пагубные пристрастия подорвали его здоровье, и он оказался на больничной койке.

Приступ случился во время гастролей, откуда он был экстренно доставлен в московскую клинику.

«В этот момент моя жизнь оказалась на волоске», — цитирует Пьеху «Экономика сегодня».

После пережитого стресса певец изменил свой образ жизни и плотно взялся за собственное здоровье. Сейчас музыкант сам помогает людям, которые борются с зависимостью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стас Пьеха пять лет отказывается разводиться с женой из-за ребенка.

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