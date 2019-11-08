Виктория Боня призналась, что ей «удалось обогатиться» за счет миллиардера

Виктория Боня рассказала, что ей «удалось обогатиться» за счет семьи Алекса Смерфита, с которым она состояла в незарегистрированном браке. Отцом Алекса является ирландский миллиардер Майкл Смерфит.

«Мне удалось обогатиться за счет семьи Алекса. Серьезно говорю. Я получила огромное количество хороших советов от его отца, знаний. Действительно, я стала другой», — цитирует модель Starhit.

По ее словам, общение с миллиардером помогло ей в правильную сторону изменить отношение к воспитанию женщины и к тому, как нужно себя вести.

«Что касается материального… У меня не было такой цели. Если бы нужны были деньги, мы бы давно судились за какие-то алименты или недвижимость», — призналась Боня.

Телезвезда также рассказала, что Алекс долгое время не был готов говорить о свадьбе. Тем не менее, они планировали ребенка и заранее знакомились с родственниками друг друга.

Сейчас Виктория Боня вместе с семилетней дочкой Анджелиной живет в Лондоне. Алекс Смерфит находится в Монако. Девочка имеет возможность приехать к нему в гости в любой момент.

Ранее 5-tv.ru писал о признании Виктории Бони, что Ксения Собчак организовала против нее травлю.