«Ей нужно кого-то унижать»: Боня рассказала о травле организованной Собчак

Виктория Боня в интервью YouTube-каналу «Ходят Слухи» поведала о том, что ее травят в массмедиа по наводке Ксении Собчак. По словам модели, у телеведущей «аллергия на красивых женщин». Именно поэтому она якобы и заказала порочащие манекенщицу материалы в СМИ.

Популярная экс-участница «Дома-2» рассказала, что лично видела доказательства подлости Ксении Собчак. Виктория Боня утверждает — хакеры взломали WhatsApp телеведущей и выведали все ее грязные тайны. Благодаря обнародованной информации манекенщица узнала о кознях против нее.

«Выхожу на Каннский фестиваль, показы, везде меня приглашают. И надо все это перевернуть: то у меня платье подделка, то педикюр отвалился, якобы меня не приглашали. Потом выяснилось, что это были заказы от Ксении Анатольевны, чтобы меня там поливали грязью», — заявила знаменитость.

Викторию Боню поразило то, как лицемерно ведет себя Ксения Собчак при встречах. В личных беседах с моделью телеведущая всегда была любезна и добра.

«Низменный, подлый человек, который еще не пришел к такому уровню саморазвития, чтобы в принципе смотреть на жизнь созидательно. Ей нужно кого-то унижать, оскорблять, чтобы ярчить», — подвела итог экс-звезда «Дома-2».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Боня показала, как отдыхает в Монте-Карло.