«Вы реально глупые»: Zivert сорвалась на хейтеров после шоу в Петербурге

Zivert резко ответила хейтерам после выступления в образе Майкла Джексона

Певица Юлия Зиверт, известная под псевдонимом Zivert, резко ответила на критику своего выступления на «Газпром Арене» в Петербурге, где она исполнила Thriller Майкла Джексона в образе легендарного певца. Обращение к хейтерам знаменитость опубликовала на своей странице в социальных сетях.

Артистку обвинили в том, что она решила воспользоваться интересом к недавно вышедшему байопику о музыканте. В адрес певицы даже прозвучало сравнение с «Джексоном с AliExpress».

«Люди, которые пишут, что я типа решила похайпиться после фильма про Джексона, вы реально глупые, недалекие и очень узко мыслящие, озлобленные люди», — написала Zivert в личном блоге.

Артистка объяснила, что Майкл Джексон много лет остается ее кумиром и источником вдохновения. По ее словам, его музыка, трудолюбие и отношение к жизни имеют для нее большое значение.

Zivert также рассказала, что номер она готовила около двух месяцев и практически не выходила из танцевального зала.

«Я никогда не претендовала на то, что я могу приблизиться к легендарному оригиналу. Но я разрешила себе сделать этот оммаж, потому что это моя дань уважения и любви к самому великому артисту в истории человечества», — заявила певица.

Артистка не хотела реагировать на критику, однако комментарии настолько ее задели, что промолчать не получилось.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Zivert появилась на публике с кольцом на безымянном пальце, чем спровоцировала слухи о помолвке.

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