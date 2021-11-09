День Нестора Летописца: что можно и что нельзя делать 9 ноября

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Ниса Мурзанаева
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Ученого монаха почитают за создание наиболее ранней летописи «Повесть временных лет». В день, когда верующие чтят его память, необходимо соблюдать несколько запретов.

День Нестора Летописца: что можно и что нельзя делать 9 ноября

Фото: ikonaspas.ru

В день 9 ноября православные христиане чтят память преподобного Нестора Летописца. Именно он создал наиболее ранний из древнерусских летописных сводов начала XII века — «Повесть временных лет», пишет ytro.news.

Преподобный Нестор Летописец родился в Киеве. В 17 лет юноша начал обучение в Киево-Печерской обители, позже был пострижен в монахи, а потом посвящен в иеродиаконы. Нестор много времени проводил за письменными трудами и отдавал все силы учебе. «Повесть временных лет» была написана после компоновки сведений из множества источников.

Что нельзя делать 9 ноября:

В этот день ни в коем случае нельзя переедать. Стоит максимально ограничить себя в еде и предаться благим мыслям и молитвам.

Также 9 ноября строго-настрого запрещено давать другим людям в течение дня обещания, но не выполнять их. Если позабыть об обещанном, в день святой Прасковьи (10 ноября) человеку воздастся, несмотря на наличие или отсутствие у него злого умысла.

Что можно делать 9 ноября:

В этот праздничный день принято давать наперед большие, значимые обеты — обещания. Финансово обеспеченные люди в древности зарекались построить церковь или подать большую милостыню. Женщины клялись сшить или связать какое-либо изделие только за одну ночь. Кто-то обещал отнести подношения (пироги, хлеб, одежду, полотенца, платки и другое) в храм.

Пообещав перед иконой выполнить какой-либо зарок, в случае беды, обещание нужно было срочно осуществить — тогда все напасти отступали.

Приметы на 9 ноября:

— на деревьях иней — на неделе будет сильное похолодание;

— сильный туман утром — к теплым денькам;

— снег лежит на влажной почве — весна будет ранней и теплой.

Праздники и знаменательные даты:

9 ноября во всем мире отмечают Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма; Международный день антиядерных акций и рождение Пророка Мухаммеда.

Именины у Андрея, Еротииды, Капитолины, Марка и Нестора.

Ранее 5-tv.ru опубликовал фэншуй-прогноз на ноябрь 2021 года.

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