Наташа Королева проболталась о пикантных подробностях общения с Владимиром Зеленским

Одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса считаются Тарзан и Наташа Королева. Недавно они поделились подробностями личной жизни на шоу Регины Тодоренко. В интервью выяснилось, что супруг исполнительницы подозревает ее в некой связи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Весьма пикантные подробности взаимоотношений певицы и главы Незалежной раскрылись во время съемок, пишет Утро.ру. Тарзан заявил — он ревнует Наташу Королеву к украинскому лидеру. Однако поп-дива не стала спешить успокаивать мужа, а, наоборот, лишь подзадорила.

«Он мне юбочку поправлял», — весело объявила исполнительница.

Тарзан и Наташа Королева сыграли свадьбу 16 лет назад. Чета знаменитостей всегда на позитиве и выглядит абсолютно счастливо. Сложно представить, что между влюбленными может встать Владимир Зеленский. Звездная пара утверждает — ссорятся они только по мелочам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наташа Королева вывела на сцену практически голого Тарзана.