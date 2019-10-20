«Веселушка»: Наташа Королева вывела на сцену практически голого Тарзана

Певица Наташа Королева произвела фурор не только своим ярким концертом под притягательным названием «Ягодка», но и тем, что вывела на сцену практически нагого супруга Сергея Глушко, более известного как Тарзан.
Единственной «одеждой» на теле стриптизера стал кусок шелковой материи белоснежного цвета, едва прикрывающий его прелести.
«
Фигура Тарзана будоражит фантазии многих поклонниц Натальи, которые в комментариях даже растерялись — кого же засыпать комплиментами — певицу или ее практически нагого мужа.
«Концерт — восторг, спасибо», — написала одна из них.
«Фигура у Натали потрясная. Веселушка», — отметила другая.
«Красавец, хорош в любом образе», — добавила третья.
Ранее Тарзан также восхитил поклонниц обнаженным накаченным телом, показав фото в одних лишь плавках.