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  4. «Веселушка»: Наташа Королева вывела на сцену практически голого Тарзана

«Веселушка»: Наташа Королева вывела на сцену практически голого Тарзана

, 17:23 Фото 884

Бедра стриптизера покрывал лишь крошечный кусок материи.

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Фото, видео: Instagram @koroleva__star

Певица Наташа Королева произвела фурор не только своим ярким концертом под притягательным названием «Ягодка», но и тем, что вывела на сцену практически нагого супруга Сергея Глушко, более известного как Тарзан.

Единственной «одеждой» на теле стриптизера стал кусок шелковой материи белоснежного цвета, едва прикрывающий его прелести.

«Хорошего музыкального вечера, дорогие мои подписчики!» — написала она.

Instagram @koroleva__star

Фигура Тарзана будоражит фантазии многих поклонниц Натальи, которые в комментариях даже растерялись — кого же засыпать комплиментами — певицу или ее практически нагого мужа.

«Концерт — восторг, спасибо», — написала одна из них.

«Фигура у Натали потрясная. Веселушка», — отметила другая.

«Красавец, хорош в любом образе», — добавила третья.

Ранее Тарзан также восхитил поклонниц обнаженным накаченным телом, показав фото в одних лишь плавках.

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