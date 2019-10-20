«Веселушка»: Наташа Королева вывела на сцену практически голого Тарзана

Певица Наташа Королева произвела фурор не только своим ярким концертом под притягательным названием «Ягодка», но и тем, что вывела на сцену практически нагого супруга Сергея Глушко, более известного как Тарзан.

Единственной «одеждой» на теле стриптизера стал кусок шелковой материи белоснежного цвета, едва прикрывающий его прелести.

« Хорошего музыкального вечера, дорогие мои подписчики! » — написала она.

Instagram @koroleva__star

Фигура Тарзана будоражит фантазии многих поклонниц Натальи, которые в комментариях даже растерялись — кого же засыпать комплиментами — певицу или ее практически нагого мужа.

«Концерт — восторг, спасибо», — написала одна из них.

«Фигура у Натали потрясная. Веселушка», — отметила другая.

«Красавец, хорош в любом образе», — добавила третья.

Ранее Тарзан также восхитил поклонниц обнаженным накаченным телом, показав фото в одних лишь плавках.