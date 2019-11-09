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  4. Житель Новосибирской области сгорел заживо при пожаре в многоэтажке

Житель Новосибирской области сгорел заживо при пожаре в многоэтажке

, 7:23 | Алиса Маркова Видео 28

По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за взрыва газового баллона.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев, ВКонтакте @linevorf, @act54

Мужчина сгорел заживо во время пожара, который произошел в одной из квартир многоэтажного дома в поселке Линево Новосибирской области. По словам очевидцев, возгорание произошло из-за взрыва газового баллона. Они также утверждают, что житель квартиры сгорел заживо. Его тело было обнаружено после того, как сотрудники МЧС справились с огнем и начали разбирать завалы.

По данным регионального МЧС, из подъезда самостоятельно эвакуировались 30 человек. К ликвидации пожара были привлечены 17 человек, также были задействованы пять единиц техники. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что не менее десяти человек пострадали в результате взрыва в центре Бишкека.

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