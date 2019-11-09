  1. Пятый канал
  4. Зеленский назвал спутник, вертолет и ракетный двигатель изобретениями украинцев

Зеленский назвал спутник, вертолет и ракетный двигатель изобретениями украинцев

, 9:41 | Валентин Черников Видео 68

Президент перечислил достижения земляков на Международном экономическом форуме.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Edijs Palens, Facebook @Офіс Президента України

Владимир Зеленский заявил, что украинцы создали первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и многое другое. Слова лидера Незалежной прозвучали на открытии Международного экономического форума. 

В своей речи Зеленский подчеркнул, что гости форума приехали в «феноменальную страну». Украину он называл одним из самых привлекательных стартапов на планете.

По словам политика, помимо вышеназванных изобретений украинцы создали прообраз рентгена, компакт-диск, почтовый индекс, технологию электрического трамвая. А также построили самый большой самолет в мире и участвовали в создании сервиса Pay Pal и мессенджера WhatsApp.

Глава государства отметил, что Украина – алмаз, требующий огранки в виде инвестиций, чтобы стать бриллиантом «не только в сердце Европы, а во всем мире».

Ранее 5-tv.ru писал, Зеленский забавно оговорился во время пресс-конференции.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.42
-0.13
Гороскоп на 9 ноября: Солнце в Скорпионе сулит успех в личной жизни

Последние новости

10:33
Полиция забрала документы у съемочной группы «Известий» перед форумом в Вильнюсе
10:26
Дима Билан показал на концерте в Москве эффектные трюки и накаченный торс
10:13
Российские и немецкие врачи вместе провели уникальную операцию
10:09
Подозреваемый в убийстве экс-мэра Киселевска держал тайник с боеприпасами
10:03
Саша Савельева рассказала, почему рыдала на седьмом месяце беременности
9:52
Уфимец случайно поджег мечеть, когда искал в здании священнослужителя

Сейчас читают

Любит троицу: Дима Билан опозорился из-за Самары в третий раз
Брат Игоря Верника рассказал о самочувствии актера
Гороскоп на 9 ноября: Солнце в Скорпионе сулит успех в личной жизни

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев