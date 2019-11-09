Зеленский назвал спутник, вертолет и ракетный двигатель изобретениями украинцев

Владимир Зеленский заявил, что украинцы создали первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и многое другое. Слова лидера Незалежной прозвучали на открытии Международного экономического форума.

В своей речи Зеленский подчеркнул, что гости форума приехали в «феноменальную страну». Украину он называл одним из самых привлекательных стартапов на планете.

По словам политика, помимо вышеназванных изобретений украинцы создали прообраз рентгена, компакт-диск, почтовый индекс, технологию электрического трамвая. А также построили самый большой самолет в мире и участвовали в создании сервиса Pay Pal и мессенджера WhatsApp.

Глава государства отметил, что Украина – алмаз, требующий огранки в виде инвестиций, чтобы стать бриллиантом «не только в сердце Европы, а во всем мире».

Ранее 5-tv.ru писал, Зеленский забавно оговорился во время пресс-конференции.