  1. Пятый канал
  4. Любит троицу: Дима Билан опозорился из-за Самары в третий раз

Любит троицу: Дима Билан опозорился из-за Самары в третий раз

, 8:13 | Ниса Мурзанаева Видео 1 573

В предыдущий раз певец потратил на «извинения» перед самарцами 6,5 миллиона рублей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян

История провалов Димы Билана началась с недавнего концерта в прекрасном городе Самара, на котором певец присутствовал в состоянии алкогольного опьянения. Соцсети тогда разрывались от видео с выступления, на котором исполнитель вел себя не вполне адекватно. Местные жители пожаловались на сорванное шоу администрации.

«Я выступал на сцене в нетрезвом виде и, встретив друзей в гримерке, выпил коньяк, не рассчитал», — говорил тогда музыкант.

После первого испорченного шоу в Самаре Дима Билан решил отправиться в город повторно. Помимо бесплатного концерта под названием «прости меня, Самара», певец выделил деньги на установку инклюзивной детской площадки в городе. Исполнитель утверждает, что потратил на заглаживание вины 6,5 миллиона рублей. Об этом пишет 7days.ru.

Однако и второе посещение Самары ознаменовалось конфузом Димы Билана. Певец зачем-то сказал на немецком языке фразу «Да, мой дорогой фюрер» в студии инклюзивного творчества.

И вот теперь Дима Билан попал впросак из-за Самары в третий раз. На выступлении перед огромным залом в Москве знаменитость крикнул со сцены непростительную вещь.

«Вы лучше, чем Самара!» — заявил звезда.

Пока неизвестно, собирается ли Дима Билан в очередной раз извиняться перед жителями Самары, растрачивая свои кровные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты Димы Билана в панике из-за его нестабильного состояния.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.42
-0.13
Гороскоп на 9 ноября: Солнце в Скорпионе сулит успех в личной жизни

Последние новости

9:07
Венсан Кассель признался в любви супруге на русском языке
8:52
Японскую туристку на Сахалине удивили русскоязычные вывески
8:41
Глава района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар
8:31
«Было прекрасно»: Подруга Уитни Хьюстон рассказала об интимной близости с певицей
8:22
Видео: в развлекательном центре Челябинска на глазах у детей вспыхнул пожар
8:13
Любит троицу: Дима Билан опозорился из-за Самары в третий раз

Сейчас читают

Брат Игоря Верника рассказал о самочувствии актера
Гороскоп на 9 ноября: Солнце в Скорпионе сулит успех в личной жизни
Отменен спектакль, в котором должен был играть Игорь Верник

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев