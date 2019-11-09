Любит троицу: Дима Билан опозорился из-за Самары в третий раз

История провалов Димы Билана началась с недавнего концерта в прекрасном городе Самара, на котором певец присутствовал в состоянии алкогольного опьянения. Соцсети тогда разрывались от видео с выступления, на котором исполнитель вел себя не вполне адекватно. Местные жители пожаловались на сорванное шоу администрации.

«Я выступал на сцене в нетрезвом виде и, встретив друзей в гримерке, выпил коньяк, не рассчитал», — говорил тогда музыкант.

После первого испорченного шоу в Самаре Дима Билан решил отправиться в город повторно. Помимо бесплатного концерта под названием «прости меня, Самара», певец выделил деньги на установку инклюзивной детской площадки в городе. Исполнитель утверждает, что потратил на заглаживание вины 6,5 миллиона рублей. Об этом пишет 7days.ru.

Однако и второе посещение Самары ознаменовалось конфузом Димы Билана. Певец зачем-то сказал на немецком языке фразу «Да, мой дорогой фюрер» в студии инклюзивного творчества.

И вот теперь Дима Билан попал впросак из-за Самары в третий раз. На выступлении перед огромным залом в Москве знаменитость крикнул со сцены непростительную вещь.

«Вы лучше, чем Самара!» — заявил звезда.

Пока неизвестно, собирается ли Дима Билан в очередной раз извиняться перед жителями Самары, растрачивая свои кровные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты Димы Билана в панике из-за его нестабильного состояния.