  1. Пятый канал
  4. Уголок памяти экс-солиста «Иванушек» Сорина уничтожили, а его мать уволили

Уголок памяти экс-солиста «Иванушек» Сорина уничтожили, а его мать уволили

, 13:15 | Карина Бернтгольц Видео 102

Светлана Сорина рассказала, что из-за новых требований руководства была вынуждена уйти на пенсию.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev, Ministry of Culture Russia, Allexander Makarov, Продюсерский Центр Игоря Матвиенко, kinopoisk.ru / Paulik

Мать бывшего солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина дала интервью KP.RU накануне концерта памяти певца, который пройдет в Москве 19 ноября.

В беседе с журналистами Светлана призналась, что после смерти наследника решила помогать трудным подросткам и открыла детский театр в библиотеке, где работала всю жизнь. Занятия в кружке были бесплатными — женщина хотела, чтобы дети даже из малообеспеченных семей могли заниматься любимым делом. Однако с приходом нового руководства ее идея погибла.

От Сориной потребовали сделать занятия платными. Однако она не хотела разрушать свою задумку и в результате была вынужденна покинуть учреждение, где проработала всю жизнь.

«Два года назад вынужденно ушла на пенсию. В библиотеку пришло новое руководство, сказали: кружки будут платными. Я была против. Дети и так платят за спорт, за репетиторов, еще и за увлечения будут платить? Мы же профессионально готовили актеров, это были любительские занятия. Так и пришлось уйти», — с сожалением рассказала мать звезды из «Иванушек».

Светлана также пожаловалась, что в библиотеке полностью уничтожили уголок памяти ее сыну-певцу. На прежнем месте не осталось ничего. Вещи, фото, инструменты — все было убрано.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рыжий из «Иванушек» выложил ролик с пророческими словами Игоря Сорина.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.42
-0.13
Гороскоп на 9 ноября: Солнце в Скорпионе сулит успех в личной жизни

Последние новости

13:38
У выловленного из Мойки профессора с отрубленными руками дома нашли тело жертвы
13:32
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства РФ «по почте»
13:15
Уголок памяти экс-солиста «Иванушек» Сорина уничтожили, а его мать уволили
13:07
Ныряльщиком с отрубленными руками в рюкзаке оказался преподаватель вуза
13:01
ДНР запустила ракету, стартовавшую зеркальное разведение сил в Петровском
12:55
«Не верю своим глазам!»: Настя Задорожная выходит замуж

Сейчас читают

Гороскоп на 9 ноября: Солнце в Скорпионе сулит успех в личной жизни
Известна причина ухудшения состояния здоровья Игоря Верника
Видео с реакцией мальчика на подаренного щенка до слез растрогало сеть

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев