Уголок памяти экс-солиста «Иванушек» Сорина уничтожили, а его мать уволили

Мать бывшего солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина дала интервью KP.RU накануне концерта памяти певца, который пройдет в Москве 19 ноября.

В беседе с журналистами Светлана призналась, что после смерти наследника решила помогать трудным подросткам и открыла детский театр в библиотеке, где работала всю жизнь. Занятия в кружке были бесплатными — женщина хотела, чтобы дети даже из малообеспеченных семей могли заниматься любимым делом. Однако с приходом нового руководства ее идея погибла.

От Сориной потребовали сделать занятия платными. Однако она не хотела разрушать свою задумку и в результате была вынужденна покинуть учреждение, где проработала всю жизнь.

«Два года назад вынужденно ушла на пенсию. В библиотеку пришло новое руководство, сказали: кружки будут платными. Я была против. Дети и так платят за спорт, за репетиторов, еще и за увлечения будут платить? Мы же профессионально готовили актеров, это были любительские занятия. Так и пришлось уйти», — с сожалением рассказала мать звезды из «Иванушек».

Светлана также пожаловалась, что в библиотеке полностью уничтожили уголок памяти ее сыну-певцу. На прежнем месте не осталось ничего. Вещи, фото, инструменты — все было убрано.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рыжий из «Иванушек» выложил ролик с пророческими словами Игоря Сорина.