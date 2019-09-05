Рыжий из «Иванушек» выложил ролик с пророческими словами Игоря Сорина

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов опубликовал в своем Instagram-аккаунте архивное видео с Игорем Сориным в память об артисте. 4 сентября 2019 года исполнился 21 год со дня смерти певца. В кадре Игорь рассуждает о вечном, передает Teleprogramma.pro.

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«Раньше я боялся смерти, у меня был такой период, когда я начал о ней думать. А потом я понял, что она может являться только лишь советчиком, другом. Зная, что нет ничего тяжелее и страшнее, чем прикосновение смерти, начинаешь ощущать, что остальное не имеет значения», — поделился в ролике своими размышлениями Сорин.

Подписчики вспомнили талантливого артиста добрым словом в комментариях.

«Глубокий человек с душой, умом и совестью. Прекрасный артист. Помню и слушаю!»

«Как же летит время, уже 20 лет, а будто вчера это произошло»;

«Любим Игоря. Будем помнить всегда. Незаменимых людей нет. Но есть неповторимые», - написали фолловеры.

Игорь Сорин умер в 1998 году, упав с балкона шестого этажа. По официальной версии, музыкант решил уйти из жизни вследствие мучившей его депрессии. В его крови не обнаружили следов алкоголя и наркотиков.

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