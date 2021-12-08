Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов

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Валентин Черников
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Эксперт Елена Соломатина объяснила, кому нельзя употреблять фрукт, особенно на голодный желудок.

Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, ALEXEY BYCHKOV, Jochen Tack

Столичный диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных и вредных свойствах мандарина. Слова эксперта приводит газета «Вечерняя Москва». Специалист отметила, что этот фрукт содержит огромное количество витаминов, антиоксидантов, пищевых волокон, микро- и макроэлементов. Полезные вещества цитруса подавляют рост грибков, оказывают бактерицидное действие, выводят излишки холестерина, благотворно влияют на работу кишечника.

Мандарин особенно полезен в холодный период, отмечает диетолог. В нем содержится бета-каротин. Он способствует обновлению слизистых оболочек организма и необходим для поддержания иммунной системы. Кроме того, фрукт богат калием. Этот элемент укрепляет сердечную мышцу и выводит излишки жидкости.

При всех положительных свойствах мандарина употреблять его рекомендуется не всем, говорит Соломатина. В частности, не стоит есть цитрус людям с заболеваниями ЖКТ, гастритом, повышенной кислотностью. В особенности нежелательно лакомиться мандарином натощак.

Употреблять фрукт лучше целиком, а не в виде сока. В этом случае содержащийся в продукте сахар не повысит уровень глюкозы в организме и не окажет воздействия на поджелудочную. Глюкозу содержит клетчатка в дольках мандарина.

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