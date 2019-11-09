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  4. Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае и вышла в финал

Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае и вышла в финал

, 15:09 | Карина Бернтгольц Видео 25

15-летняя спортсменка осталась довольна своей произвольной программой.

Фото: www.globallookpress.com / Xue Yubin, Reuters, Hitoshi Mochizuki, Kalle Parkkinen, Reuters

Российская фигуристка Анна Щербакова стала лидером одиночных соревнований в короткой и в произвольной программе на этапе Гран-При в китайском Чунцине. Спортсменка получила от судей 226,04 балла, и в результате пробилась в финал серии, который пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.

В интервью агентству ТАСС россиянка призналась, что в целом довольна своей произвольной программой, однако над некоторыми моментами еще стоит поработать. Щербакова надеется, что в следующий раз сможет заслужить более высокие оценки экспертов.

«В целом я довольна, прокат был довольно неплохой, рабочий. Это хорошо, но не идеально, были моменты, которые я могла сделать лучше. Но это говорит только о том, что нужно работать, будем исправляться, чтобы в следующий раз не было ошибок», — отметила Анна.

На этапе Гран-при в Китае второе место заняла японка Сатоко Мияхара с 211,18 баллами, а третье — россиянка Елизавета Туктамышева. В сумме 22-летняя спортсменка получила 209,10 балла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елизавета Туктамышева раскрыла причины падения на тройном акселе на этапе Гран-при в Китае.

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