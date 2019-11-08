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Туктымышева объяснила падение во время короткой программы в Китае

, 17:10 | Валентин Черников 29

Фигуристка надеется войти в тройку лидеров по итогам четвертого этапа Гран-при.

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Фото, видео: Instagram @liza_tuktik, 5-tv.ru

Фигуристка Елизавета Туктамышева раскрыла причины падения на тройном акселе на этапе Гран-при в Китае. Об этом россиянка рассказала ТАСС.

Вместе с Анной Щербаковой и Софьей Самодуровой девушка представила в Чунцине короткую программу. По итогам соревнования Щербакова с личным рекордом в 73,51 балла заняла первое место, Самодурова — пятое, а Туктамышева дотянула до четвертого. Войти в тройку лидеров 22-летней спортсменке помешали ошибки на каскаде из тройного флипа и тройного тулупа, а главное — падение при выполнении акселя в три с половиной оборота. За прокат она получила 65,57 балла.

«Я была в тонусе, очень хотела сделать. Из-за этого пошла резко в выезд, и это повлекло за собой такие ошибки», — сказала Елизавета.

Cup of China 2019 — четвертый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2019-2020. Теперь для выхода в финал серии фигуристке необходимо занять в Чунцине не ниже второго места. Для этого ей необходимо догнать японку Сатоко Мияхары, от которой отстает на более чем три балла. Туктамышева надеется сократить отставание в произвольной программе.

Ранее 5-tv.ru писал, пуговица лишила российских фигуристов целого балла в ритм-танце на Гран-при.

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