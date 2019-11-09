Найденные при историке Соколове части тела принадлежали его студентке

Известный российский историк и преподаватель СПбГУ Олег Соколов признался в убийстве и расчленении молодой женщины. Как стало известно 5-tv.ru, он сообщил правоохранителям, что она была его студенткой.

По предварительной информации, Соколов признался, что убийство было случайным. Он решил расчленить тело, чтобы скрыть улики.

В СПбГУ сообщили, что шокированы известием о происшествии и выразили соболезнования родственникам погибшей.

«В университете шокированы этим известием. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей», — ответили в вузе на запрос 5-tv.ru.

Как сообщал 5-tv.ru, утром 9 ноября рядом с одним из домов набережной реки Мойки выловили 63-летнего мужчину. У него в рюкзаке нашли отрубленные женские руки и пистолет.

Мужчину доставили в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии из-за переохлаждения. Позже выяснилось, что им оказался преподаватель одного из петербургских вузов и известный историк Олег Соколов.

У него в квартире нашли расчлененное тело молодой женщины. Следователи возбудили уголовное тело по статье «Убийство» (105 УК РФ). Расследование продолжается.