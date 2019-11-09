Ныряльщиком с отрубленными руками в рюкзаке оказался преподаватель вуза

Стала известна личность мужчины, выловленного из воды в Санкт-Петербурге с отрубленными женскими руками и пистолетом в рюкзаке. Как стало известно 5-tv.ru им оказался скандально известный историк и преподаватель Олег Соколов.

Соколов в настоящее время находится в тяжелом состоянии в Мариинской больнице. Его доставили туда с переохлаждением, перед этим выловив из воды неподалеку от одного из домов набережной реки Мойки.

Олег Соколов — известный историк: один из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России, член научного совета Российского военно-исторического общества, обладатель ордена Почетного легиона степени кавалера (Франция, 2003 год — Прим. ред), а также автор многочисленных монографий, посвященных истории Европы XVII–XIX веков.

Однако Соколов известен не только в качестве ученого. В прошлом году «МК» публиковал заявление одной из его студенток в правоохранительные органы. В нем девушка признается, что была любовницей преподавателя. Когда она решила с ним расстаться, то была жестоко избита.

Из заявления девушки следует, что Соколов заманил ее к себе домой, связал, а затем начал методично бить по лицу, груди и животу. Он также подносил к ее лицу раскаленный утюг, угрожая изуродовать на всю оставшуюся жизнь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту задержания ныряльщика с отрубленными конечностями в рюкзаке.