  1. Пятый канал
  4. Ныряльщиком с отрубленными руками в рюкзаке оказался преподаватель вуза

Ныряльщиком с отрубленными руками в рюкзаке оказался преподаватель вуза

, 13:07 | Игорь Рязов 458

Подозреваемого в убийстве историка Олега Соколова в прошлом году обвинила в избиении студентка, с которой он встречался.

Фото: Wikimedia / Ирина Ефремова, archive.li/rQBEk

Стала известна личность мужчины, выловленного из воды в Санкт-Петербурге с отрубленными женскими руками и пистолетом в рюкзаке. Как стало известно 5-tv.ru им оказался скандально известный историк и преподаватель Олег Соколов.

Соколов в настоящее время находится в тяжелом состоянии в Мариинской больнице. Его доставили туда с переохлаждением, перед этим выловив из воды неподалеку от одного из домов набережной реки Мойки.

Олег Соколов — известный историк: один из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России, член научного совета Российского военно-исторического общества, обладатель ордена Почетного легиона степени кавалера (Франция, 2003 год — Прим. ред), а также автор многочисленных монографий, посвященных истории Европы XVII–XIX веков.

Однако Соколов известен не только в качестве ученого. В прошлом году «МК» публиковал заявление одной из его студенток в правоохранительные органы. В нем девушка признается, что была любовницей преподавателя. Когда она решила с ним расстаться, то была жестоко избита.

Из заявления девушки следует, что Соколов заманил ее к себе домой, связал, а затем начал методично бить по лицу, груди и животу. Он также подносил к ее лицу раскаленный утюг, угрожая изуродовать на всю оставшуюся жизнь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту задержания ныряльщика с отрубленными конечностями в рюкзаке.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.42
-0.13
Гороскоп на 9 ноября: Солнце в Скорпионе сулит успех в личной жизни

Последние новости

13:38
У выловленного из Мойки профессора с отрубленными руками дома нашли тело жертвы
13:32
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства РФ «по почте»
13:15
Уголок памяти экс-солиста «Иванушек» Сорина уничтожили, а его мать уволили
13:07
Ныряльщиком с отрубленными руками в рюкзаке оказался преподаватель вуза
13:01
ДНР запустила ракету, стартовавшую зеркальное разведение сил в Петровском
12:55
«Не верю своим глазам!»: Настя Задорожная выходит замуж

Сейчас читают

Гороскоп на 9 ноября: Солнце в Скорпионе сулит успех в личной жизни
Известна причина ухудшения состояния здоровья Игоря Верника
Видео с реакцией мальчика на подаренного щенка до слез растрогало сеть

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев