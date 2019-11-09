Ныряльщика с отрубленными женскими руками выловили из воды в Петербурге

Правоохранители Санкт-Петербурга задержали мужчину 1956 года рождения, у которого в рюкзаке нашли женские конечности. Об этом 5-tv.ru сообщил официальный представитель ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов.

«Утром около одного из домов набережной реки Мойки из воды был извлечен мужчина 1956 года рождения, в рюкзаке которого обнаружен травматический пистолет, а также две отчлененных женских руки», – рассказал Капитонов.

Мужчину доставили в одну из городских больниц с переохлаждением. Против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство» (105 УК РФ – Прим. ред). Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

«Невские новости» со ссылкой на источник пишут, что задержанным оказался преподаватель одного из петербургских вузов. Он хотел утопить отрубленные женские руки, но рюкзак не ушел под воду. В итоге педагог сам прыгнул в реку.

Ране 5-tv.ru сообщал о другом происшествии в Санкт-Петербурге. Правоохранителям пришлось эвакуировать жителей многоквартирного дома из-за угрозы взрыва. В одной из квартир нашли гранаты.