Светлаков и Незлобин тайно приехали на шоу Зеленского

Сергей Светлаков и Александр Незлобин побывали на шоу Владимира Зеленского. Российские комики приняли участие в съемках последнего сезона «Лиги смеха», ведущим которого был нынешний президент Украины.

О присутствии на программе Светлакова и Незлобина рассказало украинское издание «Главком». По данным редакции, юмористы прибыли в Незалежную инкогнито и информация об их приезде не афишировалась. В своих аккаунтах в социальных сетях артисты также никак не намекали на то, что покинули Россию.

Как сообщает Teleprogramma.pro, съемки проходили 7 ноября в Октябрьском дворце в Киеве. Сергей и Александр не были участниками номеров шоу — артисты сидели в зрительном зале.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зеленский променял шаверму на пирожок из «Мак-Авто».