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  4. «Пилу облизываете?»: полуголая Бардо ищет причины агрессии знакомых

«Пилу облизываете?»: полуголая Бардо ищет причины агрессии знакомых

, 18:54 | Анастасия Игонина Фото 2 093

Актриса пошутила на тему давнего поверья о связи плохого характера с едой с ножа.

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Фото, видео: Instagram @bardonata

Наталья Бардо поделилась с поклонниками провокационной фотографией. Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото актриса позирует топлесс. Бардо стоит вполоборота к камере в джинсах с высокой посадкой. Грудь Наталья прикрыла одной рукой, а другую согнула в локте, демонстрируя зрителям средний палец.

«Говорят, нельзя есть с ножа — злым будешь. У меня вопрос к некоторым моим знакомым: вы что, пилу облизываете?» — подписала кадр звезда.

Instagram @bardonata

В комментариях к публикации отметились многие российские звезды. Например, коллега Натальи по цеху Лукерья Ильяшенко призналась, что «по утрам жует саблю».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бардо и Вайсберг провели вечер вместе после слухов о разводе.

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