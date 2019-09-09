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Все-таки пара: Бардо и Вайсберг провели вечер вместе после слухов о разводе

, 18:08 Фото 23

Актриса Наталья Бардо и режиссер Марюс Вайсберг ничуть не скрывали чувств, посетив свадьбу своего друга.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda

В начале лета появилась информация о том, что актриса Наталья Бардо рассталась со своим возлюбленным Марюсом Вайсбергом. Однако в начале сентября поклонники снова смогли увидеть пару вместе — роман артистки и режиссера продолжается.

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Наталья и Марюс вместе пришли на свадьбу своего друга — бывшего солиста популярной в нулевые группы «Челси» Романа Архипова. Пара вела себя совершенно не по-дружески, нежно обнимаясь на глазах у всех гостей.

Примечательно, что о прекращении отношений с Вайсбергом заявляла сама Бордо. Но, возможно, сказано это было в порыве эмоций в результате какой-нибудь размолвки, или публика неверно растолковала ее слова.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о свадебной церемонии Романа Архипова, на которой Бардо и Вайсберг развеяли слухи о разладе в своей семье.

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