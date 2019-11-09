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Горбачев заявил, что не сожалеет из-за начатой им перестройки

, 21:22 | Игорь Рязов 12

Экс-президент СССР назвал объединение ФРГ и ГДР одной из главных вещей, сделанных им в жизни.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Джапаридзе, 5-tv.ru

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев не сожалеет о начатой им перестройке. Об этом он сообщил в интервью немецкому журналу Spiegel.

Интервью у Горбачева журналисты взяли по случаю 30-летней годовщины падения Берлинской стены. Он сказал, что перестройка привела к изменению внешнеполитического мышления, а также ядерному разоружению и появлению свобод в Советском Союзе.

Горбачев признал, что руководство страны допускало ошибки. Однако они совершались во время отказа государства от тоталитарной системы власти.

«Когда мы начинали с перестройкой, мы знали, что идем на риск, но все руководство государства было едино во мнении, что были необходимы изменения», — утверждает 88-летний экс-президент СССР.

Он также назвал объединение Восточной и Западной Германии одной из самых важных вещей, которые он сделал в жизни. В заключение политик подчеркнул, что сегодня «важно, чтобы немцы, в том числе политики, понимали русских».

Ранее 5-tv.ru писал, кого Михаил Горбачев считает победителями в холодной войне.

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