Путин: Технологическая гонка будет самой жесткой в истории цивилизации

Президент РФ Владимир Путин выступил 9 ноября на конференции Artificial Intelligence Journey, организованной Сбербанком, и прокомментировал наметившуюся в мире тенденцию — технологическую гонку.

«Не случайно говорят, что технологическая гонка, которая уже развернулась в мире, будет самой жесткой и бескомпромиссной в истории нашей цивилизации. Некоторые даже утверждают, что человечество создает свое последнее изобретение. Не знаю, так ли это, — с иронией сказал Путин. — Последнего, наверное, вообще никогда не бывает, но есть основания, видимо, думать и таким образом».

Российский президент также высказался о необходимости нахождения баланса между раскрытием информации и защитой личных данных граждан. Он напомнил, что для сбора и хранения большого объема информации нужно создавать облачные платформы, а программное обеспечение — при участии отечественного бизнеса.

Также глава государства предложил профессиональному сообществу и задействованным компаниям, занимающимся созданием искусственного интеллекта, создать свод этических правил.

Международный форум AI Journey проходит 8–9 ноября в Москве. Его участники обсуждают, в том числе, реализацию Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта, утвержденной президентом России.

Ранее Владимир Путин рассказал об уникальном оружии, которым обладает Россия, однако не станет им угрожать.