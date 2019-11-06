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Путин: наша страна обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать

, 21:27 Эфирная новость 13

Такое заявление сделал президент на встрече с офицерами и прокурорами, назначенными на высшие командные должности.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Климентьев, 5-tv.ru

Россия обладает оружием, которого нет у других стран, но никому не угрожает и готова подтолкнуть процесс разоружения. Такое заявление сделал президент на встрече с офицерами и прокурорами, назначенными на высшие командные должности.

Владимир Путин поздравил военных и напомнил их главную обязанность — защищать Россию и граждан от внутренних и внешних угроз.

«Наша армия и флот доказали свою высокую готовность, и мы намерены наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного и другого современного вооружения, которого пока нет у других стран. Кстати говоря, это не повод для того, чтобы кому-то угрожать. Напротив, мы готовы сделать все от нас зависящее для того, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс», — подчеркнул глава государства.

Президент отметил значение каждой силовой структуры. Отдельно выделил успехи Федеральной службы безопасности по борьбе с терроризмом. За последние девять месяцев сотрудники ФСБ предотвратили 39 преступлений террористической направленности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин назвал главную задачу усовершенствованного вооружения России.

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