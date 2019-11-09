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  4. В Магадане в пьяной ссоре мужчина убил собутыльника и захватил заложниц

В Магадане в пьяной ссоре мужчина убил собутыльника и захватил заложниц

, 20:20 | Светлана Шевченко Срочная новость 122

На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Рассматривается вариант штурма квартиры.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Правоохранительные органы готовятся штурмовать квартиру, где мужчина 1998 года захватил в заложники двух девушек.

Как стало известно 5-tv.ru, компания из пяти молодых людей и двух девушек выпивали в квартире на улице Зайцева в Магадане. По предварительной информации, Георгий С. схватился за нож и убил одного из собутыльников. Другой получил ранение руки.

После этого мужчина захватил девушек в заложники и забаррикадировался. Одной из них, предварительно, удалось сбежать. В заложниках осталась, 18-летняя София. 

Позднее выяснилось, что вторая девушка в этот момент спала, а Георгий решил ее не будить.

Обстоятельства ЧП выясняются.

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