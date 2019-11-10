Гороскоп на 10 ноября: секстиль Сатурна и Нептуна открывает возможности!

Маленькие и простые жесты имеют большое значение, Раки. Например, готовить еду для близкого человека до того, как он вернется домой, или посылать цветы вашим лучшим друзьям, когда у них плохой день. Но не ограничивайте свою доброту только делами для близких. Подумайте, как вы можете быть полезны обществу в целом. Вечер, проведенный в приюте для животных, обещает вам что-то хорошее.

А как насчет урока танца, о котором вы давно думали, или кулинарного мастер-класса? Вы уже делаете большую работу по достижению ваших целей. Близнецы, настало время сосредоточиться на личностном росте. Подумайте обо всех вещах, которые приносят вам радость и стимулируют ваше творчество. Инвестируйте в хобби или любимый проект, тогда все дела пойдут в гору.

Несколько утверждений, которые помогут вам начать действовать: «Я могущественный», «Я достоин большего», «Я открыт и восприимчив ко всему, что предлагает мне жизнь». Задумайтесь, как и где вы блокируете себя от получения Вселенского благословения. Это хороший способ преодолеть психические проблемы. Как только вы очиститесь от старых программ, у вас появится свобода и сила создавать жизнь, которую вы желаете.

Вы так близки к достижению своих целей, Овны. Если вы чувствуете усталость, научитесь отдыхать. Положите конец умственным нагрузкам, отойдя на время от того, что вы создаете. Помните, почему мы не работаем по воскресеньям? Для того, чтобы мы могли отдохнуть и собраться с силами, чтобы понедельник заняться делами полными сил. Окунитесь в ванну с горячей водой, зажгите ладан, заживите свои раны и смойте беспокойство.

Медитация — это не просто наблюдение за своим дыханием, повторение мантр или парение над землей, Девы. Речь идет о «существовании». Вместо того, чтобы быть сторонним наблюдателем соединитесь с вашим высшим сознанием. Близнецы, звезды рекомендуют вам развивать вашу творческую сторону. Например, как насчет урока выпечки? Водолеи, впереди вас ждет путешествие. Выйдите из дома и отправьтесь исследовать свои любимые места.

Наступила активная фаза секстиля Сатурна и Нептуна. Это значит, что представителям всех знаков зодиака предстоит задуматься о пройденных уроках. Это раскроет чакры и позволит увидеть возможности, которые дает Вселенная.

♌ Лев

Удача благоволит тем, кто любит себя, Львы. Грядут перемены, обещающие принести с собой великолепные возможности. Однако то, как вы ими воспользуетесь и что из этого в итоге получится, полностью в ваших руках. Это ваш шанс поработать со Вселенной, чтобы создать лучшую жизнь. Помните, чем яснее ваши намерения, тем легче будет их проявить.

Космический совет: создайте изменения, которые вы хотите видеть в своей жизни.

♍ Дева

Медитация — это не просто наблюдение за своим дыханием, повторение мантр или парение над землей, Девы. Речь идет о «существовании». Вместо того, чтобы быть сторонним наблюдателем соединитесь с вашим высшим сознанием. Это время опустошить себя, Девы. Пусть путь духовности поможет вам вернуться на более глубокий уровень. Так что, если вы никогда раньше не сидели в тишине, дайте себе реалистичную цель в 20 минут. Мысли будут приходить и уходить. Вы просто должны тренировать свой ум, чтобы активно отключаться. PS: Если у вас есть возможность отправиться в пустыню, просто скажите «да».

Космический совет: соединитесь со своим высшим» я».

♎ Весы

На вашем пути произойдут большие перемены, которые перевернут ваш мир к лучшему. Будьте готовы принять его с распростертыми объятиями. Ваши начинания достигнут новых высот, и ваша работа станет более процветающей, когда ваши идеи примут конкретную форму. Не стоит недооценивать важность труда. В конечном счете, именно работа, в которую вы вложите силы, будет определять результаты.

Космический совет: будьте готовы к повышению.

♏ Скорпион

Те, кто думал о том, чтобы уволиться с работы, спросят себя, это не из-за среды, в которой вы оказались. Вы не можете добиться великолепных изменений за одну ночь, но стоит начать с малого. Позвольте энергии, которую вы вносите, установить благоприятную атмосферу в коллективе. Убедитесь, что вы делаете то, что вы делаете, по правильным причинам, и это не форма побега.

Космический совет: внесите позитивные изменения в мир вокруг себя.

♐ Стрелец

Думайте прежде чем говорите. У вас может возникнуть соблазн участвовать в каждом споре вокруг вас. Но вам не нужна такая драма в жизни. Сегодняшний день также принесет напоминание о том, что социальные сети — это мощный инструмент в вашем распоряжении, если его правильно использовать. Чего вы стоите, Стрельцы? Каково ваше послание миру? Чем яснее ваши намерения, тем легче вам будет понять суть происходящего. Космический совет: задействуйте возможности социальных сетей.

♑ Козерог

Вот вам звездный совет на сегодня: держите свой круг узким, а мечты — большими. Окружите себя людьми, которые, как и вы, движутся к свету. Это означает, что нужно попрощаться с несколькими нездоровыми связями, и это нормально. Может быть, они никогда не были вашими с самого начала. Продолжайте соединяться со своей духовной стороной, призывать ваше высшее «я» для руководства. Вы находитесь в процессе массивного вознесения. Космический совет: пусть духовность займет центральное место в вашей жизни.

♒ Водолей

Совет Вселенной на сегодня для Водолеев: путешествие может дать ответы. Независимо от того, являетесь ли вы любителем культуры или любителем адреналина, ключом к тому, чтобы максимально использовать свой отпуск, является планирование его заранее. Найдите время, чтобы исследовать культуру и кухню. Да, несмотря на вашу непосредственную натуру! Вы можете наткнуться на опыт, который пробудит ваш интерес и поменяет способ постоянного взаимодействия с миром.

Космический совет: побалуйте своего внутреннего стервятника.

♊ Рыбы

Самые скрытные представители знака зодиака Рыбы сегодня будут принимать социальные приглашения. Это не должна быть ночь воздушных поцелуев, если вы не хотите в ней участвовать. Вы можете вести глубокие беседы, придерживаясь своего племени. Для диких и свободных Водолеев сегодня представится возможность окрасить окружающий мир яркими красками. Чем больше вы концентрируетесь на повышении своих собственных вибраций, тем более заманчивым вы становитесь для других людей.

Космический совет: не бойтесь играть и не отказывайтесь от предложений.

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