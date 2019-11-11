Гороскоп на 11 ноября: предсказание для вашего знака зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 ноября, большинству знаков зодиака следует сконцентрироваться на расширении сознания и попытках взглянуть на существующие проблемы с другой стороны.

♈ Овен

Этот день принесет серьезный прорыв на эмоциональном фронте, особенно если вы приложили определенные усилия на прошлой неделе. Потерять что-то или кого-то всегда тяжело, но вы начнете понимать природу происходящего.

Уметь отпускать людей — важный элемент жизненного опыта. Продолжайте следить за тем, что вас окружает и действуйте справедливо. В первую очередь, справедливо по отношению к себе.

Космический совет: стакан на половину полон.

♉ Телец

Каждое действие влечет за собой последствия, Тельцы. Имейте это в виду, осматривая дороги, которые открываются перед вами. Выбор легкого пути сделает вашу жизнь проще, но также и отодвинет вас на несколько шагов назад по лестнице «эволюции».

Испытайте себя! Сегодня Вселенная предоставляет вам для этого отличные возможности. Сосредоточьтесь на долгосрочной прибыли, а не на краткосрочной. В этом секрет устойчивого жизненного развития.

Космический совет: сделайте выбор в пользу более тяжелого, но выгодного пути.

♊ Близнецы

Вы можете тратить все свое время на планирование и разработку стратегии, но именно действие, которое вы совершаете, вращает колесо фортуны. Возьмите на себя ответственность за свою судьбу, Близнецы!

Этот день также напомнит вам, что нужно повышать ставки. Это значит, что надо сказать «да» возможностям, которые могут находиться за пределами вашей зоны комфорта. Поначалу они нас пугают, но в конечном итоге помогают вырваться из колеи.

Космический совет: выйдите из зоны комфорта.

♋ Рак

Абрахам Хикс, американская оратор и мотиватора, как-то сказала: «Вы всегда на пути к чему-то. Секрет же в том, чтобы найти способ быть счастливым, где бы вы не находились на пути к тому, где вы хотите быть».

Эта цитата поможет вам сегодня находиться в гуще турбулентности. Ищите утешение в дискомфорте, который, очевидно, временный. Примите задержки и трудности, которые возникли на вашем пути — ведь все это в конечном счете просто мелкие неприятности по дороге к счастью.

Космический совет: путешествие так же красиво, как и пункт назначения.