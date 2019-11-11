Гороскоп на 11 ноября: предсказание для вашего знака зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 ноября, большинству знаков зодиака следует сконцентрироваться на расширении сознания и попытках взглянуть на существующие проблемы с другой стороны.
♈ Овен
Этот день принесет серьезный прорыв на эмоциональном фронте, особенно если вы приложили определенные усилия на прошлой неделе. Потерять что-то или кого-то всегда тяжело, но вы начнете понимать природу происходящего.
Уметь отпускать людей — важный элемент жизненного опыта. Продолжайте следить за тем, что вас окружает и действуйте справедливо. В первую очередь, справедливо по отношению к себе.
Космический совет: стакан на половину полон.
♉ Телец
Каждое действие влечет за собой последствия, Тельцы. Имейте это в виду, осматривая дороги, которые открываются перед вами. Выбор легкого пути сделает вашу жизнь проще, но также и отодвинет вас на несколько шагов назад по лестнице «эволюции».
Испытайте себя! Сегодня Вселенная предоставляет вам для этого отличные возможности. Сосредоточьтесь на долгосрочной прибыли, а не на краткосрочной. В этом секрет устойчивого жизненного развития.
Космический совет: сделайте выбор в пользу более тяжелого, но выгодного пути.
♊ Близнецы
Вы можете тратить все свое время на планирование и разработку стратегии, но именно действие, которое вы совершаете, вращает колесо фортуны. Возьмите на себя ответственность за свою судьбу, Близнецы!
Этот день также напомнит вам, что нужно повышать ставки. Это значит, что надо сказать «да» возможностям, которые могут находиться за пределами вашей зоны комфорта. Поначалу они нас пугают, но в конечном итоге помогают вырваться из колеи.
Космический совет: выйдите из зоны комфорта.
♋ Рак
Абрахам Хикс, американская оратор и мотиватора, как-то сказала: «Вы всегда на пути к чему-то. Секрет же в том, чтобы найти способ быть счастливым, где бы вы не находились на пути к тому, где вы хотите быть».
Эта цитата поможет вам сегодня находиться в гуще турбулентности. Ищите утешение в дискомфорте, который, очевидно, временный. Примите задержки и трудности, которые возникли на вашем пути — ведь все это в конечном счете просто мелкие неприятности по дороге к счастью.
Космический совет: путешествие так же красиво, как и пункт назначения.
♌ Лев
Ваше настроение: построить империю, творить магию и искусство, жить осознанно и вдохновлять других на самые высокие достижения. Это начало нового приключения для вас, Львы.
Поверьте, на этой неделе каждый день будет чуть лучше другого. Единственное, о чем вам надо помнить: относитесь осторожно к выбору каждого дня. Будет легко увлечься, учитывая количество открывающихся перед вами дверей. Чтобы упростить, выберите ту, которая приблизит вас к долгосрочным целям.
Космический совет: прежде чем сделать выбор, сверьтесь со своими долгосрочными планами.
♍ Дева
Когда внутри — гармония, вы не восприимчивы к хаосу извне. Уэйн Дайер, пропагандист саморазвития, как-то сказал: «Мир — это результат переобучения нашего сознания для того, чтобы принимать жизнь такой, какая она есть, а не такой, какую вы себе представляете».
Пусть все идет так, как есть, не позволяйте втягивать себя в мелкие конфликты. Чем больше вы придерживаетесь собственного Я, тем легче вам будет достичь целей и удовлетворить амбиции.
Космический совет: не воспринимайте хаос извне.
♎ Весы
Колеса судьбы снова начинают вращаться, принося неожиданные, но приятные изменения. Это нормально чувствовать страх — и даже немного цинично. Правда в том, что путь впереди не будет легким.
Но это не проблема для вас, Весы. Держитесь за собственные идеалы, чтобы не случилось; это придаст вам сил для продвижения вперед, несмотря на трудности.
Космический совет: не идите на сделку с совестью.
♏ Скорпион
Сегодня в вас проснулись управленческие качества. Настоящий лидер не только тот, кто воплощает в жизнь свои цели, но тот, кто еще и вдохновляет других делать то же самое.
Эта глава вашей жизни требует найти баланс между разумом и сердцем, чтобы вы могли принимать беспристрастные решения. А делать выбор, порой очень важный, на этой неделе придется не раз. Направление, которые вы выберете, будет влиять на вашу жизнь еще долго.
Космический совет: не подавляйте лидера в себе.
♐ Стрелец
«Вы должны умереть как семя, чтобы жить как дерево» — это мысль мудреца Муджи. Пусть эти золотые слова просветят вас на пути к осознанию жизненных истин.
Пора пробудиться, Стрельцы. Учитесь выходить за пределы эго, приближаясь к своему истинному Я. Имейте в виду, что проблемы на этом пути — не более чем иллюзия. Проявите немного больше веры во Вселенную и собственные возможности и станете свидетелем чуда.
Космический совет: подумайте о расширении сознания.
♑ Козерог
Суть путешествий в том, что они открывают наш разум для новых возможностей и заставляют смотреть на мир через новые линзы. Места, которые вы посетили, становятся нашими музами, подпитывающими творческое и рабочее вдохновение.
Подумайте, как опыт ваших путешествий (это может быть другой конец света или недалекая деревня, где живут родственники) может помочь вам в решении насущных задач. Некоторым такой новый взгляд сулит серьезный успех в карьере или бизнесе. Не упускайте такую возможность: она стоит того, чтобы ненадолго сменить жизненные очки.
Космический совет: поменяйте линзы.
♒ Водолей
На этой неделе вы живете своим священным замыслом, вибрируете с частотой радости и изобилия, вдохновляете окружающих и распространяете позитивные вибрации во вне.
Проект или задача, над которой вы работаете, требует особой концентрации: сосредоточьтесь на необходимых действиях, которые нужно выполнить здесь и сейчас. Временно отложите долгосрочные планы, чтобы добиться успеха в моменте. Успех подстегнет вас и окружающих.
Космический совет: сделайте маленький шаг на пути к большой цели.
♊ Рыбы
Творчество с большой буквы Т. Сегодня, да и вообще в этом месяце, вам нужно творить магию, раздвигая границы собственного Я. Когда вы в настроении достичь невозможного, никакая сила в мире не может вам помешать.
Главная тема дня — эксперименты. Помните, что возраст — не фактор счастья. Независимо от того, на каком этапе жизненного путешествия вы сейчас находитесь, всегда можно начать сначала. Пусть эта мысль поддерживает в вас огонь внутреннего оптимизма.
Космический совет: отважьтесь на эксперименты.
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