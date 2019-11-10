Потемкинские платежи: почему россияне отдают гигантские суммы за услуги ЖКХ, хотя их не получают

К равнодушию и бездействию чиновников мы уже привыкли. Но иногда их некоторым действиям сложно найти объяснение. Одна из самых проблемных сфер нашей жизни — это жилищно-коммунальное хозяйство. На этой неделе люди были взбудоражены новостью, что Минстрой предложил ремонтировать ветхое жилье с износом более 70% за счет граждан. Причем до тех пор, пока оно не получит статус аварийного. Министерство правда успокоило всех, что это не так, но осадочек, как говорится, остался. И мы решили выяснить, а какие еще секреты скрыты в наших квитанциях.

За примерами далеко ходить не пришлось. В Челябинске управляющая компания выставила жителям счет на оплату лифта, которого никогда не было. А в Улан-Удэ людей заставляли платить за батареи, хотя центрального отопления там отродясь не видели. И таких случаев сотни по всей стране.

Послушайте и, правда, мы никогда не обращаем внимание на расшифровку нашей платежки. Слишком много цифр мелким шрифтом. Только все время расстраиваемся, что итоговая сумма за коммунальные услуги каждый год растет. Корреспондент МИЦ «Известия» Андрей Захаров о том, почему мы зачастую платим и за себя, и за того парня. Причем за него все чаще и больше.

Задачка на внимание от ульяновских коммунальщиков: найди ремонт за который платишь ежемесячно!

«Никогда не делали у нас ремонт! 1856 рублей», — говорит россиянка.

Еще одна — на терпение: наполни чайник водой из-под крана. За нее ведь тоже уплачено.

«Вот я включил. Это все. Почти 500 рублей за такое водоснабжение», — жалуются люди.

И на умножение. 30 бараков, которые пора сносить. В каждом по пять квартир. Сотни жильцов. Сколько зарабатывают коммунальщики, собирая деньги за такие услуги?

«Получаем 706 тысяч 752 рубля», — подсчитал житель Ульяновска.

В Саратове именно такие суммы зарабатывает управляющая компания на жителях этой сталинки в центре. И это только за текущий ремонт по квитанциям. На деле люди живут с разрушенными балконами, неоштукатуренными фасадами и дырявой крышей, которая обвалилась еще весной.

«Это не только в этом доме, во всех соседних то же самое», — говорит житель Саратова.

К условию таких непростых задач обычно примечание: «и попробуй не заплати».

«Отключили мне горячую воду в связи с этими доначислениями», — жалуется жительница Бурятии Марина Абрамова.

Мать двоих детей из Улан-Удэ уже пять лет живет в квартире со срезанными батареями. Но это не помешало коммунальщикам выставить счет на 16 тысяч за тепло, которым она не пользовалась. Вопрос как восстановить батареи, которых никогда не было, так бы и повис в воздухе, если бы местными деятелями коммунального хозяйства не заинтересовались в прокуратуре.

«Горячее водоснабжение восстановлено, а виновные должностные лица предприятия привлечены к дисциплинарной ответственности», — рассказал заместитель прокурора железнодорожного района против ТГК Алексей Никонов.

«Да, я этого не перенесу, не надо мне никакие батареи», — говорит ветеран Великой Отечественной войны Раиса Новожилова.

Свою квартиру ветеран Раиса Новожилова уже купила с электрическими конвекторами вместо батарей, но квитанции за централизованное отопление приходили еще три года. А после перерасчета коммунальщики придумали новый механизм давления на 93-летнюю труженицу тыла, инвалида первой группы.

«Если бабушка не напишет заявление о восстановлении тепловых батарей, то с нее с 1 октября опять начнут высчитывать», — говорит дочь ветерана Наталья Пелихова.

Жители этой новостройки в Нижнем Новгороде обошлись без обращения к правоохранителям, но от этого говорят не легче. Они проверили то, что входит в понятие «содержание дома» обнаружили, что переплачивают за подъемник для инвалидов. Которого здесь отродясь не было.

«Очень даже обидно когда это выясняется очевидно что нас обманывают», — сетует жительница Нижнего Новгорода Анастасия Новикова.

За год жильцы переплатили без малого 30 тысяч. И, уверены, так бы и продолжали платить, если бы не вчитались в квитанции повнимательнее. В управляющей компании списывают все на человеческий фактор.

«Искренние извинения и перерасчет будет весь выполнен в полном объеме», — сказала начальник участка Анна Бурнаковская.

Пересчитать цифры пообещали и жителям пятиэтажки в Челябинске, когда их управляющая компания выставила счет за обслуживание лифта. Которого тоже никогда не было.

Люди хотели узнать почему у дома нет денег на новые окна, а обнаружили лифт, которому якобы нужен ремонт. Поднялся скандал, коммунальщики признали ошибку, но без особого раскаяния.

«Мы не извинялись, мы разъяснили как раз-таки то, что была допущена техническая ошибка и перепутаны адреса», — сказала директор управляющей компании в Челябинске Елена Матвеева.

Суммы, на которые пожаловались люди конечно небольшие. Ну что такое 200 рублей на человека за несуществующий подъемник, неиспользуемые антенну, радиоточку или мифический ремонт. Вроде немного. Только в этом и фокус. Незаметные числа в сумме дают баснословные доходы.

«До ста миллиардов по всей стране могли бы насчитать вот этих не оказанных услуг», — поясняет председатель Союза жилищных организации, член комитета по ЖКХ торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.

Только с сентября ОНФ принял 2700 жалоб по вопросам ЖКХ. И треть из них от людей, которые не понимают — за что и почему по квитанциям приходится платить с каждым разом все больше. Одной из главных причин эксперты называют средний норматив по тарифам, который власти определяют для муниципалитета сразу для всех домов. Коммунальщики этим охотно пользуются.

Так, в Петербурге в девятиэтажке с окраины, в историческом особняке в центре и в абсолютно новом доме в престижном районе строки «текущий ремонт» в квитанциях совпадают на 100%, то же самое с уборкой придомовой территории, одинаково стоит и управление домом в панельке из 90-х и особняке. В новостройке, правда, дешевле. На десятые доли.

«Управляющая компания, она все-таки призвана с целью максимизировать свой доход. Делать все по минимуму, соблюдая требования, но на всем экономя», — поясняет член общественного совета по ЖКХ при вице-губернаторе Петербурга Кирилл Захарян.

Другая нерешенная проблема — это монополизация рынка ЖКХ. После введения лицензий он стал бизнесом отданным местным властям и приближенным к ним управляющим компаниям.

Подвал саратовской многоэтажки буквально утопает в канализационных стоках. Да так что здесь завелись черви. Это видео — крик души жителей трех домов, которые обслуживает управляющая компания местного депутата Николая Бондаренко. Сам политик эту версию отрицает, а местная жил инспекция нарушений не обнаружила.

«Ситуация, где в затопленном подвале представитель жилищной компании видел и не нашел нарушений, в это верится с трудом», — говорит заместитель главного государственного жилищного инспектора Петербурга Юрий Кузин.

Одной из причин всех проблем эксперты называют инертность и безынициативность самих граждан, которые не торопятся собираться в советы многоквартирных домов и контролировать работу управляющей компании, менять форму управления или саму компанию. Правда на практике одного желания для этого подчас недостаточно. После того как жители домов в Калининграде решили сменить обслуживающую их организацию им просто отключили воду.

«А после сказал: «Я хотел показать вам как может быть, если вы перейдете в другое УК», — говорит житель Калининграда Геннадий Крицанов.

Ну а когда один из жителей попытался самостоятельно включить воду, то на защиту водопроводного люка вышел тот самый замдиректора всевластной УК с кулаками.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Киркоров перестал платить за коммуналку вслед за Лолитой.