Северо-Запад России приходит в себя после сильного паводка

Всю неделю сотрудники МЧС сражались со стихией в Северо-Западном регионе страны. Туда пришла большая вода. Серьезно пострадали поселки Новгородской области. Ливни подтопили 32 населенных пункта на территории девяти районов.

Месячная норма осадков выпала за трое суток. Из берегов вышли реки. Тысячи людей пришлось эвакуировать. Критическая ситуация сложилась в Вологодской области. Столько дождей в ноябре тут не фиксировали за всю историю метеонаблюдений. К тому же последовавший затем сильнейший снегопад оставил без света почти десять тысяч жителей. Ремонтные бригады работали в авральном режиме.

В четверг и пятницу циклон с порывистым ветром обрушился на Тверскую область. Резко вырос уровень воды в реках. В зоне стихийного бедствия оказался съезд с федеральной трассы М-10. Дождь смыл участки дорог в нескольких районах. К выходным в некоторых регионах вода уже пошла на спад.

МЧС уже подготовили оборудование для просушки помещений. Скоро ударят морозы, поэтому надо торопиться. А тем, кому предстоит ликвидировать последствия неплохо было бы держать перед глазами опыт Иркутской области. И не повторить его. Потому что опыт плохой. На этой неделе активисты Общероссийского народного фронта проверили, как исполняются поручения президента о ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Результаты, мягко говоря, удивили. Активисты опросили свыше трехсот человек в 12-ти населенных пунктах. 90 процентов жителей пожаловались на проблемы с выплатами.

«Мы писали три заявления. И ни на одно, прокурор, это была демонстрация у нас — 460 человек пришли, что не уплочено. И до сих пор не уплочено!» — жалуются они.

Причины, по которым жителям отказывают в получении сертификатов, выглядят очень странно. И вызывают недоумение. Например, женщине из поселка Пабереги отказали в компенсации из-за того, что в одной базе ее населенный пункт значится как деревня, а в другой — как село. В результате власти просто забыли о ней.

Или вот пример. Жителю поселка Вознесенский не выдали сертификат, потому что у него не было фотоаппарата, чтобы сфотографировать погибший урожай в качестве подтверждения. Активисты ОНФ отметили, что эти и другие случаи сильно расходятся с заявлениями местных властей, которые утверждает, что регион успешно оказывает всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим жителям.

«К сожалению, получилась не очень радужная картина. Многие люди, а это было выявлено в ходе мониторинга, со своим горем, со своими бедами, со своими проблемами не были услышаны местными властями. И остались с этими проблемами наедине. Сами с собой», — заявляет сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области Сергей Апанович.

Теперь ОНФ передадут все жалобы в прокуратуру. Напомню, первое наводнение было зафиксировано в Иркутской области в конце июня. Стихия унесла жизни 26 человек. Четверо пропали без вести. Паводок затопил почти 11 тысяч домов, от наводнения пострадало более 45-ти тысяч человек.