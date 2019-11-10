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Бывшая любовница Гуфа вышла замуж

, 8:42 | Василий Заика Видео 75

Избранником Яны Шевцовой стал бизнесмен из ее родного Екатеринбурга.

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Фото, видео: Instagram @shevtsova6969

Бывшая участница «Дома-2» и экс-любовница рэпера Гуфа Яна Шевцова вышла замуж. Избранником 19-летней девушки стал 33-летний бизнесмен из Екатеринбурга по имени Виктор, сообщает Starhit.

Известно, что празднование торжественного события проходило в семейном кругу. По словам Яны Шевцовой, мэр родного города подарил молодоженам миллион рублей, который они хотят потратить на квартиру.

Instagram @shevtsova6969

Девушка отмечает, что родители новоиспеченного мужа приняли ее в семью, а самого Виктора нисколько не смущает ее сомнительное прошлое. Яна Шевцова отмечает, что они с супругом мечтают о большой семье и даже посетили врача, чтобы подготовиться к планированию будущего ребенка.

У бывшей пассии рэпера Гуфа уже есть сын Никита, которому исполнилось три года. Мальчик в настоящий момент живет с мамой экс-участницы телестройки «Дом-2». В будущем году Яна Шевцова планирует забрать ребенка к себе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях свадьбы экс-возлюбленной рэпера Гуфа Яны Шевцовой.

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