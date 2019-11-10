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Полиция задержала магаданца, убившего собутыльника и взявшего заложницу

, 7:55 | Ниса Мурзанаева 3

Мужчина выдвигал требование — алкоголь, еда и автомобиль.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

В Магадане молодой человек в состоянии алкогольного опьянения убил собутыльника и взял в заложники девушку. Прибывшим на место правоохранителям он выдвинул требование — нужна выпивка, пища и машина, чтобы скрыться. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по Магаданской области.

По предварительной версии, в ходе застолья пьяный 21-летний юноша убил 27-летнего приятеля. После этого злоумышленник взял в заложники 18-летнюю девушку и выдвинул полицейским требования.

«Потребовал от прибывших для переговоров сотрудников полиции за освобождение потерпевшей алкоголь, продукты питания и автомобиль», — сказали в СУ СК России по региону.

Мужчину задержали во время того, как он направлялся к предоставленной ему машине.

Следственными органами в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство» и «Захват заложника». Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В настоящий момент заложница освобождена. Жизни и здоровью девушки ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Магадане в пьяной ссоре мужчина убил собутыльника и захватил заложника. Правоохранители готовят штурм.

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