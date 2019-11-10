Строители спасли несчастного пса, провалившегося под лед в Свердловской области

Неравнодушные строители спасли несчастного пса, который около 40 минут барахтался в ледяной воде. Собака провалилась под лед на озере Шарташ в Свердловской области и никак не могла выбраться из водоема, сообщает портал «Екатеринбург онлайн».

Неизвестно, чем закончился бы этот инцидент, если бы поблизости не оказалось мужчин, выполнявших строительные работы. Услышав лай пса, они ринулись к озеру и попытались помочь замерзшему животному. Сначала они хотели подползти к собаке с веревкой и таким образом вытащить ее из воды. Потом строители попробовали экскаватором прорубить во льду путь к берегу для барахтающегося пса.

В результате спасти животное удалось при помощи ковша экскаватора. Один из работников забрался в него, посадил рядом с собой собаку и высадил ее на берегу.

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