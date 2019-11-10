Александра Грант, покорившая Киану Ривза: чем она знаменита?

Голливудский актер Киану Ривз стал появляться на светских мероприятиях в компании 46-летней художницы Александры Грант. Во время последнего светского раута пара нежно держала друг друга за руки. Поклонники звезды надеются — их кумир, наконец-то, обрел настоящую любовь. Глянцевые издания разузнали, чем же знаменита особа, покорившая одного из самых заядлых холостяков киноиндустрии.

Александра Грант довольно именитая художница, выставляющая свои работы в таких популярных галереях, как, например, парижская «Gradiva» и Музей искусств в Лос-Анджелесе. Помимо живописи, женщина увлекается созданием видеоарта и скульптурой.

Instagram @grantalexandra

55-летний Киану Ривз впервые познакомился с Александрой Грант восемь лет назад во время подготовки к публикации его книги «Ода счастью». Знаменитая художница занималась иллюстрированием и оформлением литературного произведения. В 2017 году пара творческих единомышленников открыли издательство, печатающее книги о звездах и живописцах.

В настоящий момент, по словам окружения Киану Ривза, характер отношений актера и художницы приобрел более романтическую окраску. Поклонники знаменитости очень надеются, что их кумир нашел свою половинку. Фанаты знают о единственной и трагической истории любви в жизни артиста. Много лет назад его избранница потеряла ребенка, а спустя два года и сама погибла в автомобильной катастрофе. После этого кинозвезда не вступал в отношения с женщинами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новая подруга Киану Ривза помогла ему пережить эмоциональный кризис.