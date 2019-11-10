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  4. Леонид Якубович перенес операцию на сердце в Москве

Леонид Якубович перенес операцию на сердце в Москве

, 11:16 | Ниса Мурзанаева 133

74-летнему телеведущему установили кардиостимулятор.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Boris Kavashkin, Anatoly Lomokhov

Телеведущий Леонид Якубович перенес операцию в одной из московских клиник. Знаменитость обратился к врачам из-за неважного самочувствия.

Как стало известно 5-tv.ru, в результате медиками было принято решение о проведении операции по установке кардиостимулятора. Обычно подобное вмешательство считается малым и сопровождается только местной анестезией.

74-летний Леонид Якубович перенес операцию благополучно. Жизни и здоровью артиста ничего не угрожает. В больнице решили, что звезде не обязательно оставаться в стационаре. Телеведущий отправился домой уже через день после перенесенного вмешательства.

Фанаты за последние несколько месяцев уже не в первый раз переживают за состояние здоровья кумира. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Леонид Якубович вернулся из Черногории в инвалидном кресле. Помощник телеведущего тогда утверждал — артист повредил ногу, когда выходил из бассейна.

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