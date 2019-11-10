Фанаты со всей страны спасают ребенка блогера Мезеновой с редким заболеванием

Фанаты из разных уголков страны собирают деньги на лечение годовалого сына блогера Екатерины Мезеновой. Число подписчиков звезды социальных сетей насчитывает почти миллион, и большинство из них не смогли остаться равнодушными к проблемам новоиспеченной матери.

Дело в том, что еще в утробе у малыша Мезеновой произошел генетический сбой, пишет Starhit. На теле младенца выступили пигментные пятна, причем площадь, которую занимают патологические клетки, достаточно велика. Врачи утверждают, что вероятность превращения невуса в рак — всего буквально 10% из 100, однако любое внешнее воздействие может спровоцировать онкологическое заболевание. А учитывая, что у ребенка пятна находятся на уязвимых локтях и коленях, риск развития рака не так уж мал, считают родители мальчика.

Поначалу семья скрывала от общества, что ребенок родился с аномалией, и в течение года копила деньги на операцию. Однако видя, что сумма не набирается, Мезенова с мужем обратились в благотворительный фонд, который открыл сбор в Instagram.

Обратившись за помощью к подписчикам, 24-летняя мать решила объяснить ситуацию своим фолловерам и поделилась кадрами с фотосессии, на которых отчетливо видны необычные пятна на теле ее сына.

Неравнодушные пользователи тут же откликнулись на призыв и быстро собрали необходимую сумму. По словам Екатерины, вышло даже на 800 тысяч рублей больше. Оставшуюся часть блогер планирует раздать другим нуждающимся семьям.

Сейчас семья готовится к началу лечения мальчика. Предварительно, курс может затянуться на семь-восемь лет.

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