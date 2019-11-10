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  4. «Изверг и тиран!»: Сын Валерии о своем отце Александре Шульгине

«Изверг и тиран!»: Сын Валерии о своем отце Александре Шульгине

, 15:20 | Карина Бернтгольц Видео 85

Вслед за матерью Артемий нелестно высказался о своем родственнике.

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Фото, видео: Instagram @valeriya

Сын российской певицы Валерии Артемий в интервью Starhit охарактеризовал своего отца продюсера Александра Шульгина. Наследник звезды, прежде всего, вспомнил о негативных качествах своего родителя и не стал умалчивать, что его отец нанес большой урон семье.

«Александр Шульгин — изверг и тиран! Мне на него наплевать. Поражает Юлия, которая выгораживает его, тем самым намекая, что Валерия и наша семья раздула всю эту историю», — заявил Артемий.

Своим высказыванием сын певицы в некоторой степени вступился за свою мать, которая накануне стала жертвой критики бывшей избранницы Шульгина — певицы Юлии Михальчик. Звезда прокомментировала одно из последних интервью Валерии, в котором та нелестно отозвалась о бывшем муже. Юлия не поняла, как артистка может осуждать человека, вместе с которым растила детей.

«Для меня Александр всегда был другим, поэтому мне странно слышать то, что про него на всю страну говорит Валерия. <.> Думаю, невозможно детей рожать одного за другим от человека, который агрессивен», — поделилась мнением Михальчик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерия трогательно поздравила сына Арсения с днем рождения.

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