Певица Валерия трогательно поздравила сына с днем рождения

Певица Валерия опубликовала трогательный пост с поздравлением сыну на своей странице в Instagram. По словам исполнительницы, Арсений Шульгин вырос не по годам серьезным, самостоятельным, невероятно умным, добрым и щедрым юношей.

«Люблю тебя каждой своей клеточкой. Сенечка мой, если бы ты знал, как я радуюсь твоим сегодняшним успехам, горжусь тобой и верю в твое блистательное будущее», — обратилась к сыну певица.

Instagram @valeriya

К поздравлению присоединились и коллеги Валерии — Николай Басков, Анита Цой, Игорь Крутой и другие.

«Поздравляю от всего сердца», — оставил комментарий Басков.

«Поздравляю сына и тебя. У хороших родителей растут достойные дети. Счастья вам», — прокомментировала пост Анита.

«Арсений, с Днем рождения!!!» — написал композитор Игорь Крутой.

Также милые поздравления оставили друзья и поклонники певицы.

«С Днем Рождения талантливого Арсения и его невероятную мамочку! Здоровья крепкого всем и счастья полноценного!»;

«Лерочка, каждый ваш ребенок-бриллиант! Самостоятельные, самодостаточные, красивые! Уже и Сене 21! Пусть его так же балуют Небеса»;

«Мама Лера, с днем рождения сыночка, а сынуле здоровья и исполнения задуманного», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Валерия показала идеальный присед на тренировке.